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Верховная рада уравняла права поляков и украинцев на трудоустройство и образование

Верховная рада уравняла права поляков и украинцев на трудоустройство и образование
globallookpress/Yuliia Ovsyannikova

Парламент Украины принял законопроект о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство, образование и соцвыплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он также отметил, что граждане Польши могут находиться на территории страны в течение 18 месяцев, пользуясь всеми правами и свободами, как и украинцы.

«Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283», — написал Железняк.

Ранее стало известно, что власти Польши и Литвы официально заявили о намерении помочь Украине вступить в НАТО.

Верховная рада законопроект польша и украина
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RusNewsToday24
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