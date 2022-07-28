Верховная рада уравняла права поляков и украинцев на трудоустройство и образование

Парламент Украины принял законопроект о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство, образование и соцвыплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Он также отметил, что граждане Польши могут находиться на территории страны в течение 18 месяцев, пользуясь всеми правами и свободами, как и украинцы.
«Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283», — написал Железняк.
Ранее стало известно, что власти Польши и Литвы официально заявили о намерении помочь Украине вступить в НАТО.