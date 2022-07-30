Верховная рада Украины перечислила условия для освобождения женщин от службы

Сообщается, что от призыва освобождаются военнообязанные гражданки, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка в одиночку. Помимо этого, отсрочку получают женщины с детьми, у которых супруг, находится на фронте. Последним критерием для освобождения от службы является прохождение обучения на дневной или дуальной форме.