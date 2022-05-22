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Верховная рада одобрила закон о запрете символов Z и V на территории Украины

Верховная рада одобрила закон о запрете символов Z и V на территории Украины
globallookpress/Yuliia Ovsyannikova

Верховная рада Украины рассмотрела законопроект, предусматривающий введение запрета на использование символов Z и V на территории страны. Он получил одобрение депутатов, заявила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах», — объяснила она на своем канале в мессенджере Telegram.

Отмечается, что запрет распространяется на символику, размещенную на одежде, в социальных сетях, в местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, ее запрещается использовать в рекламе.

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.

Верховная рада закон запрет символы
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