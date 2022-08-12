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Верещук раскрыла планы Украины на эвакуацию граждан с территории ДНР

Верещук раскрыла планы Украины на эвакуацию граждан с территории ДНР
Prt Scr youtube.com /ТСН

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала об эвакуации граждан с «подконтрольной Киеву территории Донецкой области».

Она не будет ограничиваться только ДНР. Этот процесс затронет и другие регионы, разъяснила Ирина Верещук. Эвакуацию с территории ДНР планируется завершить до зимы. За это время Украина хочет вывезти около 220 тыс. человек.

«Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах», — сказала Верещук на брифинге.

Киев не исключает эвакуацию населения из ряда сел и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Всего могут быть вывезены до 500 тыс. человек, резюмировала Ирна Верещук.

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RusNewsToday24
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