Верещук раскрыла планы Украины на эвакуацию граждан с территории ДНР

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала об эвакуации граждан с «подконтрольной Киеву территории Донецкой области».
Она не будет ограничиваться только ДНР. Этот процесс затронет и другие регионы, разъяснила Ирина Верещук. Эвакуацию с территории ДНР планируется завершить до зимы. За это время Украина хочет вывезти около 220 тыс. человек.
«Обязательная эвакуация из Донецкой области первая и пока единственная. Но наш анализ и наши прогнозы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах», — сказала Верещук на брифинге.
Киев не исключает эвакуацию населения из ряда сел и городов Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Всего могут быть вывезены до 500 тыс. человек, резюмировала Ирна Верещук.