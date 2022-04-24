Вере Воронковой после пожара пришлось побрить голову и носить длинные перчатки

Актриса прошла курс лечения и реабилитации, и уже приступила к работе на сцене театра имени Вахтангова. Правда, к зрителям она вышла в непривычном образе — с постриженными под «ежик» волосами. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ она объяснила, почему решилась на такой шаг.