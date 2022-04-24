Вере Воронковой после пожара пришлось побрить голову и носить длинные перчатки

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Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова минувшей зимой пострадала в пожаре в собственной квартире. Сейчас знаменитость пытается вернуться к обычной жизни, однако ей пришлось пойти на кардинальные перемены во внешнем виде.
Актриса прошла курс лечения и реабилитации, и уже приступила к работе на сцене театра имени Вахтангова. Правда, к зрителям она вышла в непривычном образе — с постриженными под «ежик» волосами. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ она объяснила, почему решилась на такой шаг.
«Я так стриглась только на третьем курсе. Я была молодая, курила трубку. Я бы, конечно, вряд ли решилась на это снова, если бы не несчастье», — рассказала Воронкова.
Она также объяснила, зачем носит длинные перчатки. По словам артистки, самые серьезные ожоги из-за пожара получили руки. Медики провели знаменитости несколько процедур по пересадке кожи, однако шрамы будут затягиваться еще год и только потом их можно будет «шлифовать».
Возгорание в столичной квартире звезды произошло из-за неисправной гирлянды. Елка вспыхнула буквально в одну секунду, после чего огонь начал распространяться по помещениям. В этот момент Воронкова находилась дома вместе с несовершеннолетней дочерью. После приезда пожарных актриса и ее наследница были оперативно доставлены в больницу.