Вере Брежневой напомнили ее слова об отказе от статуса украинской певицы

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Журналисты нашли интервью
известной певицы Веры Брежневой трехлетней давности. В нем артистка
признавалась, что не считает себя украинской певицей.
Брежнева появилась на свет
на Украине. Однако состоялась в профессии артистка уже в России. В одном из
своих интервью знаменитость призналась, что не считает себя украинской певицей,
ведь у нее нет званий в этой стране и песен на родном языке.
«Я украинской певицей
не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года». Так
получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Плюс считается, что, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке», —
приводит слова исполнительницы «Экспресс Газета».
Брежнева
также добавила, что ее первый концерт состоялся уже в России, а именно в
Санкт-Петербурге. Однако после начала специально операции на территории Украины
артистка от своих слов неожиданно отказалась. Брежнева вспомнила, что ее
бабушка с дедушкой — украинцы и заявила, что живет в этой стране.