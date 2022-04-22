Вере Брежневой напомнили ее слова об отказе от статуса украинской певицы

«Я украинской певицей

не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года». Так

получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Плюс считается, что, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке», —

приводит слова исполнительницы «Экспресс Газета».