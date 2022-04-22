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    Вере Брежневой напомнили ее слова об отказе от статуса украинской певицы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вере Брежневой напомнили ее слова об отказе от статуса украинской певицы

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Журналисты нашли интервью
    известной певицы Веры Брежневой трехлетней давности. В нем артистка
    признавалась, что не считает себя украинской певицей.

    Брежнева появилась на свет
    на Украине. Однако состоялась в профессии артистка уже в России. В одном из
    своих интервью знаменитость призналась, что не считает себя украинской певицей,
    ведь у нее нет званий в этой стране и песен на родном языке.

    «Я украинской певицей
    не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года». Так
    получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Плюс считается, что, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке», —
    приводит слова исполнительницы «Экспресс Газета».

    Брежнева
    также добавила, что ее первый концерт состоялся уже в России, а именно в
    Санкт-Петербурге. Однако после начала специально операции на территории Украины
    артистка от своих слов неожиданно отказалась. Брежнева вспомнила, что ее
    бабушка с дедушкой — украинцы и заявила, что живет в этой стране.   

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