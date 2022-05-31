Вера Сотникова рассказала о неприятном инциденте с недвижимостью в Каннах

Сотникова рассказала, что не смогла попасть в собственную французскую квартиру. Тогда у нее накопился долг, из-за которого на входной двери ей поменяли замок. Чтобы вернуть доступ к апартаментам актрисе пришлось заплатить штраф в несколько инстанций.