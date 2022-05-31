Вера Сотникова рассказала о неприятном инциденте с недвижимостью в Каннах

Актриса и телеведущая Вера Сотникова вспомнила, как в ее французской квартире поменяли замки из-за долга.
Сотникова рассказала, что не смогла попасть в собственную французскую квартиру. Тогда у нее накопился долг, из-за которого на входной двери ей поменяли замок. Чтобы вернуть доступ к апартаментам актрисе пришлось заплатить штраф в несколько инстанций.
«И для того, чтобы пойти потом поменять замок, нужно было поехать заплатить за квартиру, штраф, судебных приставов, замок», — рассказала артистка о неприятном инциденте с недвижимостью в Каннах во время передачи «Звезды сошлись» на НТВ.
Также актриса порассуждала о сумрачной судьбе ее апартаментов на Лазурном берегу на фоне европейских санкций. Сотникова призналась, что хочет продать жилье, но не знает как это сделать из-за введенных ограничений.