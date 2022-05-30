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Вера Брежнева закончила заниматься гуманитарной помощью в Польше

Вера Брежнева закончила заниматься гуманитарной помощью в Польше
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская певица Вера Брежнева покинула Польшу, где занималась гуманитарной помощью для беженцев из Украины. Об этом артистка сообщила поклонникам в социальных сетях. 

Исполнительница хита «Доброе утро» несколько дней провела в городе Люблине. Там она помогала разгружать и фасовать гуманитарную помощь для украинцев. 

За волонтерскую деятельность артистка не получала деньги. Через некоторое время она заявила, что покинула Польшу. 

«Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности – единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки», — написала певица. 

Брежнева объяснила, что волонтерская деятельность непроста физически. Ведь на складе работают только женщины, которым приходится фасовать и погружать тяжелые грузы. 

В начале мая стало известно, что концерты Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Ани Лорак в турецком отеле отменили. 

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RusNewsToday24
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