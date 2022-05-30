Вера Брежнева закончила заниматься гуманитарной помощью в Польше

Украинская певица Вера Брежнева покинула Польшу, где занималась гуманитарной помощью для беженцев из Украины. Об этом артистка сообщила поклонникам в социальных сетях.
Исполнительница хита «Доброе утро» несколько дней провела в городе Люблине. Там она помогала разгружать и фасовать гуманитарную помощь для украинцев.
За волонтерскую деятельность артистка не получала деньги. Через некоторое время она заявила, что покинула Польшу.
«Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности – единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки», — написала певица.
Брежнева объяснила, что волонтерская деятельность непроста физически. Ведь на складе работают только женщины, которым приходится фасовать и погружать тяжелые грузы.
В начале мая стало известно, что концерты Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Ани Лорак в турецком отеле отменили.