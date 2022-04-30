Вера Брежнева выступит перед россиянами на концерте в Турции

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Украинская певица Вера Брежнева, осудившая действия Москвы, даст концерт в Турции, где порадует своими хитами разнообразную публику, в том числе россиян.
Грубые высказывания артистки в адрес России обернулись для нее катастрофой: с ней отказались сотрудничать некоторые компании. Певица лишилась заработка в стране. Впрочем, без работы бывшая солистка «ВИА Гры» не осталась.
В социальных сетях распространилась афиша мероприятий на турецком курорте. Брежнева вместе с другими звездами выступит перед отдыхающими. У певицы запланирован концерт 13 июля. В другие дни ожидаются концерты Валерия Меладзе, Ани Лорак, Димы Билана и Артура Пирожкова.
Интересно, что сама Брежнева призывает не называть ее украинской певицей. Артистка указала, что для этого статуса нужно петь на родном языке.