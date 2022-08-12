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Вера Брежнева расплакалась в студии звукозаписи в Латвии

Вера Брежнева расплакалась в студии звукозаписи в Латвии
globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Украинская исполнительница Вера Брежнева не смогла сдержать слез и расплакалась, впервые за полгода оказавшись в звукозаписывающей студии в Латвии.

Действительно, последнее время певица пребывала в депрессии, о чем она неоднократно жаловалась своим поклонникам в соцсетях.

«И спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это… А потом…» — поделилась экс-солистка группы «Виа Гра».

Недавно СМИ писали о разладе в отношениях Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе. Журналисты даже предполагали, что пара может развестись. Однако сама звездная чета никак эти слухи не комментировала.

вера брежнева депрессия константин меладзе Латвия
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