Вера Брежнева расплакалась в студии звукозаписи в Латвии

Украинская исполнительница Вера Брежнева не смогла сдержать слез и расплакалась, впервые за полгода оказавшись в звукозаписывающей студии в Латвии.
Действительно, последнее время певица пребывала в депрессии, о чем она неоднократно жаловалась своим поклонникам в соцсетях.
«И спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это… А потом…» — поделилась экс-солистка группы «Виа Гра».
Недавно СМИ писали о разладе в отношениях Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе. Журналисты даже предполагали, что пара может развестись. Однако сама звездная чета никак эти слухи не комментировала.