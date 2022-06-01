Вера Брежнева и Константин Меладзе могут развестись из-за разных политических взглядов

Украинская певица Вера Брежнева может развестись с продюсером Константином Меладзе. Поводом для этого могут быть разногласия в политических взглядах.
Согласно информации инсайдеров, Брежнева недовольна позицией мужа. Ранее певица выступила против спецоперации на Украине. Также она помогает соотечественникам — недавно она ездила в Польшу, где работала волонтером.
Меладзе же предпочел воздержаться от громких заявлений. У продюсера есть бизнес в России, и он опасается больших финансовых потерь из-за своих высказываний. Брежнева не согласна с позицией супруга, объяснил приближенный к певице источник Telegram-каналу.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. У певицы и продюсера нет общих детей.