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    Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили ужин Valentino в Венеции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили ужин Valentino в Венеции

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    Звездный стиль





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    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    По случаю открытия на Венецианской биеннале искусств Итальянского павильона, спонсором которого выступил Valentino, креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли устроил ужин, пригласив на него медийных персон и друзей бренда.

    Мероприятие посетили французский актер Венсан Кассель и его жена Тина Кунаки, которые прилетели в Италию специально ради знаменитой художественной выставки.

    Венсан Кассель и Тина Кунаки

    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    Среди гостей также были замечены актриса Кирнан Шипка, режиссер Кристиан Коппола и писатель Дуглас Коупленд (“Поколение X”, “Жизнь после Бога”).

    Кирнан ШипкаКирнан ШипкаКирнан Шипка

    Кристиан Коппола

    Кристиан Коппола

    Дуглас Коупленд

    Дуглас Коупленд

    В этом году экспозиция Итальянского павильона, получившая название “История ночи и судьба комет”, посвящена отношениям между человеком и природой. Над экологической инсталляцией работал художник Джан-Мария Тосатти.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


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