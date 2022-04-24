Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили ужин Valentino в Венеции

Тина Кунаки и Венсан Кассель

По случаю открытия на Венецианской биеннале искусств Итальянского павильона, спонсором которого выступил Valentino, креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли устроил ужин, пригласив на него медийных персон и друзей бренда.

Мероприятие посетили французский актер Венсан Кассель и его жена Тина Кунаки, которые прилетели в Италию специально ради знаменитой художественной выставки.

Среди гостей также были замечены актриса Кирнан Шипка, режиссер Кристиан Коппола и писатель Дуглас Коупленд (“Поколение X”, “Жизнь после Бога”).

Кирнан Шипка

Кристиан Коппола

Дуглас Коупленд

В этом году экспозиция Итальянского павильона, получившая название “История ночи и судьба комет”, посвящена отношениям между человеком и природой. Над экологической инсталляцией работал художник Джан-Мария Тосатти.