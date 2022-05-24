Венгрия ввела с 25 мая чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Власти Венгрии вводят в стране чрезвычайное положение. По словам премьер-министра Виктора Орбана, оно будет действовать с 25 мая.
Руководство европейской страны приняло такое решение из-за украинского конфликта, который привел к экономическому кризису в Европе. По словам Виктора Орбана, кризис на Украине угрожает финансовой и энергетической безопасности его страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – сообщил премьер в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
На Украине с 24 февраля идет военная операция России. На ее фоне многие западные страны ввели санкции против Москвы, из-за чего сами столкнулись с кризисом.