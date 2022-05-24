Венгрия ввела с 25 мая чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – сообщил премьер в видеообращении, опубликованном в соцсетях.