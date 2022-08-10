Венгрии предрекли кризис из-за остановившегося транзита нефти через «Дружбу»

Остановка экспорта российской нефти через нефтепровод «Дружба» станет серьезным кризисом для Венгрии, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Аналитик в беседе с изданием «Лента.ру» уточнил, что европейской стране в настоящий момент может грозить падение ВВП, а также доходов населения.
«В мае объемы поставок российской нефти в Венгрию выросли почти на 65%, при этом именно Россия покрывала более 60% импорта нефти и нефтепродуктов в эту страну. Понятно, что эти поставки Венгрия использовала не только для себя: она экспортировала дизель, как ни странно, на Украину, а также в Германию», — добавил Демидов.
Украинская государственная компания «Укртранснафта» ранее остановила экспорт черного золота по южной ветке нефтепровода «Дружба». Именно по этой нитке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Организация заявила, что перестала прокачивать энергоресурс в Европу из-за отсутствия платежа за транзит.