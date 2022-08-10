Венгрии предрекли кризис из-за остановившегося транзита нефти через «Дружбу»

«В мае объемы поставок российской нефти в Венгрию выросли почти на 65%, при этом именно Россия покрывала более 60% импорта нефти и нефтепродуктов в эту страну. Понятно, что эти поставки Венгрия использовала не только для себя: она экспортировала дизель, как ни странно, на Украину, а также в Германию», — добавил Демидов.