Президент Украины Владимир Зеленский сделал загадочное заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом рассказал венгерский ученый Ласло Богар.
По информации издания «ПолитРоссия», мероприятие проходило при участии ведущих западных политиков, экономистов и бизнесменов. Как отметил Богар, в форуме нашел отражение хаос, царящий в мире.
Так, выступление Зеленского походило на открытую угрозу всему миру. Из его высказываний следовало, что человечеству придется несладко, если Киев не получит от Запада все, что требует. В частности, украинский лидер срочно попросил передать его стране 500 миллиардов долларов.
«Мы должны подготовить 500 миллиардов долларов для Киева. Это похоже на загадку, откуда он взял эти цифры?» — задался вопросом Богар.
После необычной просьбы президент Украины затронул еще несколько актуальных для Запада тем, преимущественно русофобского характера. Затем он завершил свою речь, сославшись на срочные дела.
На Украине продолжается специальная военная операция. Она предполагает демилитаризацию и денацификацию страны. Целью кампании заявлена защита жителей ДНР И ЛНР. По информации RT, ВСУ продолжают обстреливать Донецк.