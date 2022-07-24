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Венгерский премьер Орбан: антироссийская стратегия Запада на Украине потерпела крах

Венгерский премьер Орбан: антироссийская стратегия Запада на Украине потерпела крах
globallookpress.com/Marton Monus/dpa

Антироссийская стратегия западных стран на Украине оказалась провальной. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он призвал Вашингтон и его союзников прекратить поставки вооружения Киеву и попытаться наладить переговоры между Россией и Украиной. Орбан также высказался против санкционной политики, поскольку она, по его словам, не ослабила РФ, а лишь дестабилизировала Европу.

«ЕС нужно не занимать чью-то сторону в конфликте, а встать между двумя сторонами», — подчеркнул премьер.

Ранее журнал The Spectator сообщил, что Европейский союз считает Венгрию предательницей из-за готовности Виктора Орбана предпринять шаги к налаживанию контактов с Россией.

венгрия виктор орбан россия и запад
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