Венгерский премьер Орбан: антироссийская стратегия Запада на Украине потерпела крах

Он призвал Вашингтон и его союзников прекратить поставки вооружения Киеву и попытаться наладить переговоры между Россией и Украиной. Орбан также высказался против санкционной политики, поскольку она, по его словам, не ослабила РФ, а лишь дестабилизировала Европу.