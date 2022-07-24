Венгерский премьер Орбан: антироссийская стратегия Запада на Украине потерпела крах

Антироссийская стратегия западных стран на Украине оказалась провальной. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он призвал Вашингтон и его союзников прекратить поставки вооружения Киеву и попытаться наладить переговоры между Россией и Украиной. Орбан также высказался против санкционной политики, поскольку она, по его словам, не ослабила РФ, а лишь дестабилизировала Европу.
«ЕС нужно не занимать чью-то сторону в конфликте, а встать между двумя сторонами», — подчеркнул премьер.
Ранее журнал The Spectator сообщил, что Европейский союз считает Венгрию предательницей из-за готовности Виктора Орбана предпринять шаги к налаживанию контактов с Россией.