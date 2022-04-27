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    Венесуэльский депутат Даса: финансовая система мира изменится из-за антироссийских санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Венесуэльский депутат Даса: финансовая система мира изменится из-за антироссийских санкций

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    Федеральное агентство новостей

    Санкции против России станут причиной изменения мировой финансовой системы. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Венесуэлы Рой Даса.

    По его словам, главной причиной этому послужит необходимость контактировать с РФ. При этом российский рынок будет находиться в условиях блокады. 

    «Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового», — сказал Даса.

    Страны Запада одобрили множество ограничительных мер после того, как Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Ряд корпораций из-за этого покинули российский рынок и лишились львиной доли прибыли. 

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