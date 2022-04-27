Венесуэльский депутат Даса: финансовая система мира изменится из-за антироссийских санкций

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Санкции против России станут причиной изменения мировой финансовой системы. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Венесуэлы Рой Даса.
По его словам, главной причиной этому послужит необходимость контактировать с РФ. При этом российский рынок будет находиться в условиях блокады.
«Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового», — сказал Даса.
Страны Запада одобрили множество ограничительных мер после того, как Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Ряд корпораций из-за этого покинули российский рынок и лишились львиной доли прибыли.
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