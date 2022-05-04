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    Венец творения Nvidia. Появились подробности об огромном GPU GH100 поколения Hopper

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Венец творения Nvidia. Появились подробности об огромном GPU GH100 поколения Hopper

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    В марте компания Nvidia представила ускоритель H100 на основе GPU GH100 поколения Hopper. Тогда мы узнали все основные характеристики самой карты, а заодно часть параметров графического процессора. Сегодня же в Сети появились недостающие данные о новом огромном GPU Nvidia. 


    Как мы знаем, GH100 содержит 80 млрд транзисторов. Это почти на 50% больше, чем GA100, при этом площадь нового GPU хотя и огромна, но всё же чуть меньше, чем у того же GA100: 814 против 826 мм2. Этого удалось добиться благодаря использованию самого современного из доступных техпроцесса TSMC N4.  

    В конфигурацию GPU входит 18 432 ядра CUDA, из которых у ускорителя Nvidia H100 активны 15 872. При этом блоков, способных обрабатывать операции с двойной точностью (FP64), имеется вдвое меньше, то есть 9216 ядер.  

    Тензорных ядер у GPU имеется 576. Кроме того, один из блоков GPC располагает модулями для обработки растровой графики, так что Nvidia H100 может решать и такие задачи, но они для неё, само собой, не основные. 

    GH100 совмещён с 80 ГБ памяти HBM3, которая соединяется с GPU посредством шины разрядностью 6144 бита. В итоге пропускная способность достигает невероятных 3 ТБ/с.  

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