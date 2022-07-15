Вена и Будапешт не готовы обсуждать санкции в отношении поставок газа из РФ

«По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение “Газпромбанка” в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против “Газпрома” или “Газпромбанка”», — заявил Сийярто.