Вена и Будапешт не готовы обсуждать санкции в отношении поставок газа из РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявили, что Будапешт и Вена не готовы обсуждать эмбарго в отношении поставок газа из России.
По словам венгерского политика, в Евросоюзе много спорят по поводу принятия санкций в отношении России. При этом Брюссель уже принял шесть пакетов антироссийских ограничений.
«По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение “Газпромбанка” в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против “Газпрома” или “Газпромбанка”», — заявил Сийярто.
При этом глава австрийского МИД Александр Шалленберг отметил, что полностью согласен с коллегой из Венгрии относительно эмбарго на российский газ.
«В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке. Александр (Шалленберг — Прим. ред) вчера в Будапеште верно отметил, что это не наше желание, это факт, определенный инфраструктурой и географией», цитирует главу МИД Австрии ТАСС.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.