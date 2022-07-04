Велорикши и гужевые повозки: петербуржцам предложили альтернативный вид транспорта

Кроме того, в Петербурге можно было бы последовать примеру Лондона и Токио, пересев на велосипеды. Однако центр города совершенно не предназначен для этого. Не созданы условия и для комфортного использования электросамокатов, а местные власти не ведут работу по этому направлению, резюмировала специалист.