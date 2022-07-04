Велорикши и гужевые повозки: петербуржцам предложили альтернативный вид транспорта

Представители молодежного движения «Город перемен» подготовились к проблемам, которые повлечет за собой третий этап транспортной реформы, и предложили местным жителям альтернативный вид транспорта.
Например, активисты уже проехали по улицам Северной столицы на повозках, запряженных лошадьми. Уставшим от ожидания автобусов горожанам предложили бесплатно и быстро доехать до нужного места.
«Мы часто используем креативные виды транспорта. Предвидя последствия транспортной реформы, которая еще зимой появилась в разработке, мы думали запустить сани с лайками. Также мы хотели использовать снегоходы, но, учитывая ситуацию с уборкой снега в Петербурге, даже пешком передвигаться было практически невозможно», — рассказала координатор «Города перемен» Лада Красильникова в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
На данный момент рассматривается вариант с велорикшами, как в Китае. По словам Красильниковой, может именно этот вид транспорта придется по душе Смольному.
«Ведь тут и трудоустройство одного человека, и чиновники смогут формально почувствовать себя важными персонами, что в какой-то мере созвучно с отношением властей к горожанам», — подчеркнула она.
Кроме того, в Петербурге можно было бы последовать примеру Лондона и Токио, пересев на велосипеды. Однако центр города совершенно не предназначен для этого. Не созданы условия и для комфортного использования электросамокатов, а местные власти не ведут работу по этому направлению, резюмировала специалист.