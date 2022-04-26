Великобритания запретила экспорт ряда технологий и товаров в Россию

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Новые британские санкции распространяются на экспорт технологий и товаров, которые могут использоваться Россией против Украины.
Какие именно товары и технологии попадают под запрет, не уточняеся. В Лондоне считают, что новая мера позволит закрыть все имеющиеся лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.
«Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга», — уточняется в заявлении департамента по международной торговле.
Россия подверглась санкциям со стороны ряда стран после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины. Действия российский войск направлены на защиту республик Донбасса от многолетних обстрелов со стороны Киева.