Великобритания ввела санкции против Наили Аскер-заде, ряда российских СМИ и бизнеса

Наиля Аскер-заде

Из-за военной спецоперации РФ на Украине Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских СМИ, журналистов и бизнеса.

В санкционный список попали телеведущие Наиля Аскер-заде и Михаил Леонтьев, а также военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, глава банка “Открытие” Михаил Задорнов, помощник президента РФ Максим Орешкин и замминистра обороны Николай Панков. Кроме того, в списке оказались телекомпания ВГТРК, информационные порталы “ИнфоРос” и SouthFront и компания КамАЗ.

В число тех, против кого вводятся санкции, входят влиятельные лица на Первом канале — крупнейшем государственном канале в России. Среди тех, на кого наложены санкции, — военные корреспонденты, работающие в составе российских войск на Украине, — цитирует РБК сообщение министерства иностранных дел Великобритании.

Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку всех активов (в случае их обнаружения) в Великобритании.

Кроме того, Великобритания ввела ограничения для российских компаний на использование услуг британских фирм в таких сферах, как пиар, бухгалтерия, консультационный менеджмент.