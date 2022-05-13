Великобритания ввела новые санкции: в списке — Алина Кабаева, бывшая жена Владимира Путина и его родственники

Алина Кабаева

Сегодня были объявлены новые антироссийские санкции, введенные Великобританией. Они касаются заморозки активов, запрета на посещение страны и транспортные ограничения. Как пишет британская пресса, новый пакет персональных санкций нацелен на людей из “ближайшего окружения” Владимира Путина. В списке 12 имен.

Среди них имя Алины Кабаевой: правительство Великобритании утверждает, что у олимпийской чемпионки “близкие личные отношения” с российским президентом, также указано, что она является бывшим депутатом Госдумы и возглавляет совет директоров “Национальной Медиа Группы” — крупнейшей частной медиакорпорации страны. В списке попавших под санкции также присутствует Анна Зацепилина, бабушка Кабаевой.

Кроме того в санкционном списке значатся двоюродные братья президента — бизнесмены Игорь Путин (директор морского порта “Печенга”), Роман Путин (глава компании “Путин Консалтинг”), Михаил Шеломов (акционер банка “Россия”), двоюродный племянник российского лидера Михаил Путин (зампредседателя правления страховой компании СОГАЗ и “Газпрома”).

Не избежала санкций Людмила Очеретная — бывшая жена Владимира Путина, с которой политик состоял в браке с 1983 по 2014 годы.

Также в список вошел Юрий Шамалов — брат предполагаемого бывшего зятя Путина. Ранее сообщалось об аресте французской виллы самого Кирилла Шамалова (он был женат на Катерине Тихоновой, которую в прессе называют дочерью президента).

Среди других “близких Путина”, указанных в новом санкционном списке, — бизнесмены Александр Плехов, Михаил Клишин, Владимир Колбин и Виктор Хмарин.

Целью пакета санкций Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала намерение британского правительства “разоблачать теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина”.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более чем 1000 физических и 100 юридических лиц в связи со спецоперацией РФ на Украине.