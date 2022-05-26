Великобритания отказалась снимать санкции с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена

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Михаил Фридман

Британские власти отказались снимать санкции с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, несмотря на то что бизнесмены пожертвовали 150 миллионов евро в пользу Украины. Об этом сообщил телеграм-канал Mash:

По нашей информации, в околовластных кругах Туманного Альбиона Петру и Михаилу намекнули: если хотите снять арест с активов, дистанцируйтесь от России и пожертвуйте деньги куда надо. Миллиардеры дистанцировались и пожертвовали. За это глава объединения иудейских организаций Украины попросил власти ЕС перестать преследовать благотворителей. Но британские не перестали.

По сведениям источника, счета бизнесменов остались заблокированными, их средства разморозили только на ту самую сумму пожертвования — 150 миллионов евро.

Ко всему прочему, по не подтвержденной пока официально информации, на Петра Авена в Великобритании заведено уголовное дело. Как сообщил на этой неделе ТАСС со ссылкой на собственный источник, британские власти подозревают предпринимателя в том, что он живет не по средствам, хотя в рамках санкций обязан тратить не более 2500 фунтов в месяц. Также вчера пресса писала об обыске в лондонском особняке Авена и изъятии у него 30 тысяч фунтов наличными.

В список лиц, подвергшихся санкциям, Петр Авен и Михаил Фридман были внесены спустя всего несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. 1 марта стало известно, что оба предпринимателя покинули совет директоров “Альфа-банка”. Вскоре Авен и Фридман дали интервью западным изданиям, рассказав, что их бизнес полностью разрушен и они не знают, как жить дальше. Петр Авен жаловался, что вряд ли теперь сможет даже позволить себе нанять уборщицу и водителя. Тем не менее, по словам банкира, он не хочет уезжать из Великобритании, поскольку боится, что вернуться будет невозможно. Фридман тоже говорил, что остался без средств к существованию.

На днях миллиардеры подали в Европейский суд общей юрисдикции иски к Совету Европы, чтобы оспорить введенные против них персональные санкции ЕС. Такие же иски ранее подали Алишер Усманов, Андрей Мельниченко и другие российские бизнесмены, попавшие под санкции.