Великобритания объявила о введении новых санкций против России

Речь идет об антироссийских санкциях, связанных с технологиями, товарами нефтепереработки и другими ключевыми отраслями. Также Лондон 23 июня ввел ограничения на вывоз и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот государств Европейского союза.