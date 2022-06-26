Великобритания объявила о введении новых санкций против России

Россия столкнулась с новыми британскими ограничениями на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Речь идет об антироссийских санкциях, связанных с технологиями, товарами нефтепереработки и другими ключевыми отраслями. Также Лондон 23 июня ввел ограничения на вывоз и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот государств Европейского союза.
Ранее сообщалось, что антироссийские ограничения, введенные на фоне проведения ВС РФ спецоперации по защите республик Донбасса, являются неэффективными. К такому выводу пришел президент Сербии Александр Вучич.