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Великобритания объявила о введении новых санкций против России

Великобритания объявила о введении новых санкций против России
pxhere.com

Россия столкнулась с новыми британскими ограничениями на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Речь идет об антироссийских санкциях, связанных с технологиями, товарами нефтепереработки и другими ключевыми отраслями. Также Лондон 23 июня ввел ограничения на вывоз и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот государств Европейского союза.

Ранее сообщалось, что антироссийские ограничения, введенные на фоне проведения ВС РФ спецоперации по защите республик Донбасса, являются неэффективными. К такому выводу пришел президент Сербии Александр Вучич.

великобритания Россия санкции
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