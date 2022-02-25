Великобритания готовит санкции против Путина и Лаврова

Британские санкции против российских президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова будут введены «очень скоро», заявили в Лондоне.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам телефонных переговоров с лидерами стран НАТО. В ходе беседы Лондон призвал союзников принять меры по отключению России от международной системы банковских платежей SWIFT.

Джонсон добавил, что британская сторона «очень скоро введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне». Он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, нацеленную на демилитаризацию Украины. Решение о ее проведении принято после обращения республик Донбасса за помощью к Москве.

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