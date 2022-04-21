Великие предки за спиной отважной старушки: в Белгороде увековечили поступок украинской пенсионерки со Знаменем Победы

Напомним, пожилая жительница Украины вместе со своим супругом

встретила солдат ВСУ с советским флагом в руках. Военные передали пенсионерам

продукты, но отняли флаг. Гордая женщина потребовала вернуть дорогое сердцу

знамя, напомнив, что за него воевали и погибали ее предки. Она не стала брать

пакеты с едой у украинских военных.