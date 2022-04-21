Великие предки за спиной отважной старушки: в Белгороде увековечили поступок украинской пенсионерки со Знаменем Победы

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Уличные художники из Белгорода посвятили одну из своих работ
украинской пенсионерке, которая не побоялась дать отпор ВСУ, встретив их с
советским флагом. Снимок нового художественного произведения опубликовал в
своем Telegram-канале Герман Владимиров.
На фасаде одного из белгородских домов появилось настоящее произведение
искусства. В центре картины ставшая знаменитой «бабушка с красным флагом»,
стоящая посреди своего двора. На заднем плане заметны духи советских воинов,
память о которых толкнула пенсионерку на отважный поступок.
Напомним, пожилая жительница Украины вместе со своим супругом
встретила солдат ВСУ с советским флагом в руках. Военные передали пенсионерам
продукты, но отняли флаг. Гордая женщина потребовала вернуть дорогое сердцу
знамя, напомнив, что за него воевали и погибали ее предки. Она не стала брать
пакеты с едой у украинских военных.
Стоит отметить, что отважный поступок украинской бабушки уже
вдохновил множество деятелей искусства. Так, воронежский скульптор Александр
Ивченко увековечил украинку в деревянной скульптуре. Монумент установят в
Воронеже ко Дню Победы. В Мурманске и Екатеринбурге изображения пенсионерки с
советским флагом, исполненные на городских зданиях, тут же превратились в
достопримечательности.