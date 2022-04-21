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    Великие предки за спиной отважной старушки: в Белгороде увековечили поступок украинской пенсионерки со Знаменем Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Великие предки за спиной отважной старушки: в Белгороде увековечили поступок украинской пенсионерки со Знаменем Победы

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    wikipedia.org / Евгений Ананьевич Халдей / Добросовестное использование 

    Уличные художники из Белгорода посвятили одну из своих работ
    украинской пенсионерке, которая не побоялась дать отпор ВСУ, встретив их с
    советским флагом. Снимок нового художественного произведения опубликовал в
    своем Telegram-канале Герман Владимиров.

    На фасаде одного из белгородских домов появилось настоящее произведение
    искусства. В центре картины ставшая знаменитой «бабушка с красным флагом»,
    стоящая посреди своего двора. На заднем плане заметны духи советских воинов,
    память о которых толкнула пенсионерку на отважный поступок.

    Напомним, пожилая жительница Украины вместе со своим супругом
    встретила солдат ВСУ с советским флагом в руках. Военные передали пенсионерам
    продукты, но отняли флаг. Гордая женщина потребовала вернуть дорогое сердцу
    знамя, напомнив, что за него воевали и погибали ее предки. Она не стала брать
    пакеты с едой у украинских военных.

    Стоит отметить, что отважный поступок украинской бабушки уже
    вдохновил множество деятелей искусства. Так, воронежский скульптор Александр
    Ивченко увековечил украинку в деревянной скульптуре. Монумент установят в
    Воронеже ко Дню Победы. В Мурманске и Екатеринбурге изображения пенсионерки с
    советским флагом, исполненные на городских зданиях, тут же превратились в
    достопримечательности.

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