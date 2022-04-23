Ведущий «Маски» Макаров рассказало о взаимоотношениях с Киркоровым

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Телеведущий Вячеслав Макаров сообщил, какие взаимоотношения связывают его с вокалистом Филиппом Киркоровым. Как оказалось, коллеги по шоу «Маска» на телеканале НТВ прекрасно ладят.
Макаров принял участие в программе «МузLoft», ведущим которой является Стас Ярушин. В эфире передачи он признался, что прекрасно общается с исполнителем хита «Снег».
«Узнаем, как у друг друга дела. Он следит за мной в соцсетях, а я за ним. Если нужно поддержать в творческом плане, то всегда без проблем», — отметил шоумен.
Он подчеркнул, что старается не беспокоить по пустякам певца. Ведь тот является семейным человеком и воспитывает двоих детей.
загрузка...