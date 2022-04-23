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    Ведущий «Маски» Макаров рассказало о взаимоотношениях с Киркоровым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ведущий «Маски» Макаров рассказало о взаимоотношениях с Киркоровым

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    Prt Scr youtube.com/ Vyacheslav Makarov  

    Телеведущий Вячеслав Макаров сообщил, какие взаимоотношения связывают его с вокалистом Филиппом Киркоровым. Как оказалось, коллеги по шоу «Маска» на телеканале НТВ прекрасно ладят.

    Макаров принял участие в программе «МузLoft», ведущим которой является Стас Ярушин. В эфире передачи он признался, что прекрасно общается с исполнителем хита «Снег».

    «Узнаем, как у друг друга дела. Он следит за мной в соцсетях, а я за ним. Если нужно поддержать в творческом плане, то всегда без проблем», — отметил шоумен.

    Он подчеркнул, что старается не беспокоить по пустякам певца. Ведь тот является семейным человеком и воспитывает двоих детей.

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