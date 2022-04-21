Ведущий Fox News Карлсон усомнился в способности Байдена сдержать инфляцию в США

Введение антироссийских санкций со стороны Белого дома

ударило по американской энергетике: с начала года цена газа в США поднялась

до исторического максимума. Экономическая политика команды Байдена сказалась и

на других секторах экономики и разогнала инфляцию. В эфире Fox News ведущий Такер

Карлсон заявил, что в стране «подорожало все».