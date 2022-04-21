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    Ведущий Fox News Карлсон усомнился в способности Байдена сдержать инфляцию в США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ведущий Fox News Карлсон усомнился в способности Байдена сдержать инфляцию в США

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    pixabay.com/PD

    Политика президента США Джо Байдена приведет страну к новому
    экономическому кризису из-за ряда опрометчивых решений, заявил телеведущий Fox
    News Такер Карлсон.

    Введение антироссийских санкций со стороны Белого дома
    ударило по американской энергетике: с начала года цена газа в США поднялась
    до исторического максимума. Экономическая политика команды Байдена сказалась и
    на других секторах экономики и разогнала инфляцию. В эфире Fox News ведущий Такер
    Карлсон заявил, что в стране «подорожало все».

    «Валюта США слабеет, и это создало беспрецедентный
    пузырь активов», — отметил ведущий.

    По словам Карлсона, инвесторы судорожно ищут активы, в
    которые можно вложить накопленные доллары, пока те не обесценились. А Белый дом, тем временем, вместо реальных мер поддержки доллара выпускает законы о «масштабных
    расходах» и «берет все, что может».

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