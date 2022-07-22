Ведущий «Вестей» Брилев покинул телеканал «Россия-1»

Журналист Сергей Брилев заявил, что уходит из руководства ВГТРК и больше не будет ведущим передачи «Вести в субботу». Кроме этого, он принял решение покинуть Россию.
Свое решение журналист связал с усталостью. По его словам, спустя 20 лет работы на федеральном канале пора двигаться дальше.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим, а 26 февраля я провел последний выпуск “Вестей в субботу” (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал Брилев в соцсетях.
Телеведущий отметил, что не заканчивает свою работу в журналистике. Он заявил, что планирует и дальше снимать репортажи, в том числе про Латинскую Америку, куда он уехал в командировку.