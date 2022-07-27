Ведущий Соловьев сравнил Галкина с фекалиями

Ведущий Владимир Соловьев в собственной программе дал оценку отечественным артистам. Филиппа Киркорова журналист похвалил за патриотическую позицию, а Галкина и Урганта обозвал.
Король отечественной эстрады на днях посетил Крым. Он навестил солдат в военном госпитале в Феодосии и пригласил их вместе с врачами на свой вечерний концерт. Такой поступок оценил Соловьев. На фоне поведения Киркорова, телеведущий вспомнил его коллег, отметив, что не все поступают также.
«Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается», — добавил Соловьев.
Максим Галкин вместе с семьей еще весной перебрался за границу. Иван Ургант, в свою очередь, после прекращения выхода его программы на Первом канале, не делал никаких публичных заявлений. Ведущего также невозможно сейчас встретить на каких-либо светских мероприятиях.