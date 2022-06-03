Ведущий Соловьев раскрыл главную задачу Зеленского с аферой по «Азовстали»

Соловьев напомнил, что Прокопенко еще в 2019 году публично опустил Зеленского, не отдав ему как верховному главнокомандующему честь. Именно поэтому все слова о якобы эвакуации «азовцев» и их вывозе на территорию Турцию скрывают истинные мотивы Киева по сведению счетов с неугодными.