Ведущий Соловьев раскрыл главную задачу Зеленского с аферой по «Азовстали»

Живые и здоровые боевики нацбатальона «Азов»* (в отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело) Киеву не нужны. Такой вывод сделал телеведущий Владимир Соловьев.
По мнению журналиста, вся ситуация с освобождением заблокированных на заводе «Азовсталь» боевиков можно считать аферой, которую тщательно спланировал президент Украины Владимир Зеленский. Соловьев считает, что украинский лидер просто хотел свести счеты с теми, кто перешел ему дорогу.
«Главной задачей всей аферы «Азовстали» было для Зеленского уничтожение тех, кто когда-то ему нахамил. Напомню, что Прокопенко, он же “Редис“, (командир полка “Азов“. — Прим.ред.) является личным врагом Зеленского», — приводит слова телеведущего «Военное дело».
Соловьев напомнил, что Прокопенко еще в 2019 году публично опустил Зеленского, не отдав ему как верховному главнокомандующему честь. Именно поэтому все слова о якобы эвакуации «азовцев» и их вывозе на территорию Турцию скрывают истинные мотивы Киева по сведению счетов с неугодными.
RT информировал, что более 100 украинских военнопленных в ДНР по итогам расследования были помещены в следственные изоляторы. Об этом сообщил глава минюста республики Юрий Сироватко.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела