Ведущий Норкин пристыдил сбежавших из РФ звезд за двойные стандарты по отношению к Донбассу

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин возмутился поведением отечественных звезд шоу-бизнеса, которые выступают в защиту Киева, но не замечают ужасов, происходящих в Донбассе.
Норкин во время эфира программы продемонстрировал жуткие кадры из Донецка, который подвергался периодическим атакам со стороны украинской армии. Ведущий был возмущен тем, почему сбежавшие из России артисты, в числе которых Максим Галкин, Чулпан Хаматова и другие, делают вид, что всего этого ужаса в ЛНР и ДНР нет.
«Мне все время говорят: “Вы плохо о звездах говорите”. Ничего я плохого о звездах не говорю! Был момент, когда я что-то сказал о Сергее Лазареве, а сейчас я могу сказать, что он, оказывается, помогает в Донецке детям, переводит средства. Вопрос, почему все остальные, кого мы показали, как в рот воды набрали и этого не замечают? Как это можно объяснить? Почему вот это не вызывает даже желания высказаться?» – возмутился Норкин.
Ранее сообщалось, что артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса, которые в данный момент находятся в Сергиевом Посаде. Об этом рассказывается в материале RT.