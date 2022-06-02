Ведущий Норкин пристыдил сбежавших из РФ звезд за двойные стандарты по отношению к Донбассу

«Мне все время говорят: “Вы плохо о звездах говорите”. Ничего я плохого о звездах не говорю! Был момент, когда я что-то сказал о Сергее Лазареве, а сейчас я могу сказать, что он, оказывается, помогает в Донецке детям, переводит средства. Вопрос, почему все остальные, кого мы показали, как в рот воды набрали и этого не замечают? Как это можно объяснить? Почему вот это не вызывает даже желания высказаться?» – возмутился Норкин.