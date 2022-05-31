Ведущий Норкин одной шуткой о Чубайсе оценил состояние российских миллиардеров за рубежом

Телеведущий Андрей Норкин обсудил с гостями шоу «Место встречи» ситуацию с российскими миллиардерами за рубежом. Он описал положение бизнесменов при помощи одной шутки.
Вопрос предпринимателей за границей стал темой передачи. Гости вспомнили о миллиардерах Петре Авене и Михаиле Фридмане, которые судятся из-за европейских санкций. Ведущий оценил их положение при помощи одного анекдота о бывшем чиновнике Анатолии Чубайсе, который тоже покинул Россию. Острота о беглом экс-должностном лице «взорвала» студию «Места встречи».
«История была такая. “А что будет, если наклониться к розетке и громко крикнуть туда: “Чубайс, выходи”?” “Чубайс не выйдет. Но если взять рубль, свернуть его в трубочку и засунуть в розетку — возьмет”», — пошутил журналист.
Ранее Норкин поддержал мнение политического эксперта Виктора Олевича об Украине, передает «Царьград». По его словам, Россия может пресечь заседания внутри Верховной рады при помощи одного шага. Ведущий согласился с гостем и пожал ему руку, отметив, что сам уже делал аналогичные заявления.