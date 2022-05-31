Ведущий Норкин одной шуткой о Чубайсе оценил состояние российских миллиардеров за рубежом

«История была такая. “А что будет, если наклониться к розетке и громко крикнуть туда: “Чубайс, выходи”?” “Чубайс не выйдет. Но если взять рубль, свернуть его в трубочку и засунуть в розетку — возьмет”», — пошутил журналист.