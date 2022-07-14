Ведущий КВН Александр Масляков-старший честно рассказал о состоянии здоровья

«Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову, поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах. У нас за это время было три выездных игры – в Екатеринбурге, Светлогорске и Крыму», — поделился Александр Масляков-старший.