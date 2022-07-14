Ведущий КВН Александр Масляков-старший честно рассказал о состоянии здоровья

Бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков в телефонной беседе поделился информацией о состоянии своего здоровья, передает aif.ru.
«Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову, поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах. У нас за это время было три выездных игры – в Екатеринбурге, Светлогорске и Крыму», — поделился Александр Масляков-старший.
Как отметил собеседник, в мае проходили съемки третьей, четвертой и пятой игр КВН, причем третью вел Масляков-старший, а остальные – другие ведущие.
«Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — смеясь рассказал Александр Масляков-старший.
Ранее «Народные Новости» писали про то, что Александр Масляков появится на новых играх текущего сезона КВН.