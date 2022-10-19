Ведущий Fox News в прямом эфире обрушился с критикой на Байдена после слов об Украине

«Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — заявил в эфире журналист, ответив на слова Байдена о ситуации на Украине.