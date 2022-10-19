Ведущий Fox News в прямом эфире обрушился с критикой на Байдена после слов об Украине

Президент США Джо Байден уделяет слишком много внимания ситуации на Украине в то время, когда стоило бы заняться внутренними проблемами собственной страны. Таким мнением поделился ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
«Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — заявил в эфире журналист, ответив на слова Байдена о ситуации на Украине.
Карлсон подчеркнул, что инфляция в США бьет все рекорды, а президент страны перекладывает ответственность за это на других.
«Это все равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: “Нет, это ты съел печенье”. Больная логика», — возмутился ведущий.
Напомним, что за последний год инфляция в США бьет рекорды за 40 лет, ВВП страны снижается в течении нескольких кварталов.