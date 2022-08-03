Президент США Джо Байден и его команда несут персональную ответственность за украинский кризис и его глобальные последствия, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.
Журналист напомнил, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон: потенциальное вступление Украины в НАТО недопустимо, что это — та самая красная линия. Однако в Белом дом проигнорировали все предупреждения, решив пойти на осознанную провокацию.
«И через несколько дней после того, как русские сказали это в 50-й раз подряд, Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Госдепартамента, а они точно знали, что делают, когда писали это. Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть. Кстати, мы не выигрываем в нем. Главными американскими потерями до этих пор была наша экономика, которая умирает», — сказал Харрис.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.