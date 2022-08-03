Ведущий Fox News одним фактом доказал вину Байдена в начале украинского кризиса

«И через несколько дней после того, как русские сказали это в 50-й раз подряд, Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Госдепартамента, а они точно знали, что делают, когда писали это. Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть. Кстати, мы не выигрываем в нем. Главными американскими потерями до этих пор была наша экономика, которая умирает», — сказал Харрис.