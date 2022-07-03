Ведущий Fox News Курц ответил Байдену на слова о подорожании топлива из-за Путина

Рекордная инфляция в США оказалось не только «виной президента России Владимира Путина». Такое мнение выразил ведущий американского телеканала Fox News Говард Курц.
Журналист ответил на слова американского лидера Джо Байдена о подорожании топлива из-за Путина. Он отметил, что в Соединенных Штатах также выросли цены на авиабилеты. По его словам, президент вряд ли сможет изменить ситуацию перед выборами в палату представителей.
«Я не слышал, чтобы политик-демократ так часто говорил “Россия, Россия, Россия” после расследования Мюллера. И не во всем виноват Путин», – сказал Курц.
Ранее читатели издания Bloomberg раскритиковали Джо Байдена за высказывания о подорожании топлива в стране. По их словам, глава государства издевается над гражданами.