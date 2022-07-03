Ведущий Fox News Курц ответил Байдену на слова о подорожании топлива из-за Путина

Журналист ответил на слова американского лидера Джо Байдена о подорожании топлива из-за Путина. Он отметил, что в Соединенных Штатах также выросли цены на авиабилеты. По его словам, президент вряд ли сможет изменить ситуацию перед выборами в палату представителей.