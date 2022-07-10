Ведущий Fox News Килмид: политика президента США Байдена обернулась двойным разочарованием

Президент США Джо Байден разочаровал граждан внутренней политикой и действиями на международной арене. Такое мнение выразил ведущий Fox News Брайна Килмид.
Журналист отметил, что речь идет о «двойном разочаровании». По его словам, глава государства не способен повлиять на инфляцию в стране. Кроме того, американский лидер помогает Китаю, в том числе за счет введения эмбарго против российской нефти.
«Разочарование Белого дома в социальном и экономическом плане трудно переварить. Но мы точно не ожидали, что он так разочарует на международной арене, где он провел большую часть своей карьеры», – сказал Килмид.
Ведущий также раскритиковал стремление Вашингтона к перезапуску иранской сделки. По словам журналиста, представители Демократической партии США настолько разочаровались в Байдене, что не хотят появляться с ним на одной сцене.