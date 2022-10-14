Новости04

Ведущий Fox News грубо ответил «иностранцу в футболке» Зеленскому после очередной просьбы денег у США

Ведущий Fox News грубо ответил «иностранцу в футболке» Зеленскому после очередной просьбы денег у США
Федеральное агентство новостей

Американский ведущий Такер Карслон не смог сдержать эмоций, комментируя новую просьбу Владимира Зеленского о передаче денег и вооружений Украины. Журналист Fox News назвал украинского президента «иностранцем в футболке».

«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?» — обратился он к главе государства.

По мнению телеведущего, власти США провоцируют эскалацию на Украине, при этом выделяя деньги под предлогом «гуманитарной помощи». Эта в поддержка в десятки миллиардов долларов является настоящим военным спонсированием, а не гумпомощью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.