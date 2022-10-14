Ведущий Fox News грубо ответил «иностранцу в футболке» Зеленскому после очередной просьбы денег у США

Американский ведущий Такер Карслон не смог сдержать эмоций, комментируя новую просьбу Владимира Зеленского о передаче денег и вооружений Украины. Журналист Fox News назвал украинского президента «иностранцем в футболке».
«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?» — обратился он к главе государства.
По мнению телеведущего, власти США провоцируют эскалацию на Украине, при этом выделяя деньги под предлогом «гуманитарной помощи». Эта в поддержка в десятки миллиардов долларов является настоящим военным спонсированием, а не гумпомощью.