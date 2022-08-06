Ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала за границу

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева покинула Россию вслед за многими знаменитостями. Об этом сообщает издание BLITZ+.
В социальных сетях Андреева активно делится подробностями своей поездки и рассказывает, как ей нравится за границей. Однако оставаться там навсегда известная телеведущая пока не планирует.
«Эти прекрасные дома сохранились со времен Османской империи! Сейчас в них есть небольшие магазины, кафе, очень аутентично и красиво», — делится Андреева.
Ранее сообщалось, что бывший участник группы «На-На» Асимов поселился в Испании.