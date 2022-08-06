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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала за границу

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала за границу
prt scr youtube.com/BBC News – Русская служба

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева покинула Россию вслед за многими знаменитостями. Об этом сообщает издание BLITZ+.

В социальных сетях Андреева активно делится подробностями своей поездки и рассказывает, как ей нравится за границей. Однако оставаться там навсегда известная телеведущая пока не планирует.

«Эти прекрасные дома сохранились со времен Османской империи! Сейчас в них есть небольшие магазины, кафе, очень аутентично и красиво», — делится Андреева.

Ранее сообщалось, что бывший участник группы «На-На» Асимов поселился в Испании.

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