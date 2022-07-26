Новости0

Ведущая Чурикова объяснила причины провала «Новой Фабрики звезд»

Ведущая Чурикова объяснила причины провала «Новой Фабрики звезд»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Яна Чурикова в эфире своей передачи «Фабрика с Яной Чу» рассказала, почему проект «Новая Фабрика звезд» оказался провальным.

Чурикова объяснила это тем, что проекты «Фабрики звезд» были интересны зрителю совершенно в другие года, и попытка возрождения оказалась неактуальной и невостребованной.

«Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — сказала Чурикова.

Она тут же пошутила, что была еще одна причина, по которой проект провалился: «потому что шоу вела не я». Напомним, «Новая Фабрика звезд» вышел в эфир в 2017 году, но не имел успеха на ТВ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.