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«Ведомости»: Uniqlo предупредила ряд магазинов в России о скором закрытии

«Ведомости»: Uniqlo предупредила ряд магазинов в России о скором закрытии
wikipedia.org / Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / CC0

Японский производитель одежды Uniqlo сокращает сеть магазинов в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, Uniqlo предупредила сотрудников компании о подготовке некоторых временно остановленных магазинов к полному закрытию. Точно число магазинов, подлежащих сокращению, неизвестно. Согласно данным официального сайта Uniqlo, в России остановили работу по меньшей мере две точки: в марте их было 50, а в конце сентября – 48.

Сеть Uniqlo в марте заявила, что приостанавливает деятельность на территории России в связи с «рядом возникших трудностей», а также онлайн-магазина, однако компании продолжит поддерживать сотрудников.

Uniqlo закрытие магазинов одежда
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