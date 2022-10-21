«Ведомости»: Uniqlo предупредила ряд магазинов в России о скором закрытии

По информации издания, Uniqlo предупредила сотрудников компании о подготовке некоторых временно остановленных магазинов к полному закрытию. Точно число магазинов, подлежащих сокращению, неизвестно. Согласно данным официального сайта Uniqlo, в России остановили работу по меньшей мере две точки: в марте их было 50, а в конце сентября – 48.