«Ведомости»: Uniqlo предупредила ряд магазинов в России о скором закрытии

Японский производитель одежды Uniqlo сокращает сеть магазинов в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По информации издания, Uniqlo предупредила сотрудников компании о подготовке некоторых временно остановленных магазинов к полному закрытию. Точно число магазинов, подлежащих сокращению, неизвестно. Согласно данным официального сайта Uniqlo, в России остановили работу по меньшей мере две точки: в марте их было 50, а в конце сентября – 48.
Сеть Uniqlo в марте заявила, что приостанавливает деятельность на территории России в связи с «рядом возникших трудностей», а также онлайн-магазина, однако компании продолжит поддерживать сотрудников.