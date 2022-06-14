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«Ведомости»: стоимость стали в России упала на 40%

«Ведомости»: стоимость стали в России упала на 40%
pxhere.com

Цены на сталь и стальной прокат в России упали на 40% с января из-за снижения спроса на металл и укрепления рубля к доллару. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Сейчас стоимость горячекатаного проката составляет 46 272 рубля за тонну, а арматуры 41 163 рубля за тонну. Таким образом цена на российскую сталелитейную продукцию сравнялась со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом.

Однако представитель ПАО «Северсталь» отметил, что сейчас имеются проблемы с заказами на продукцию. Связано это с малой рентабельностью из-за современного курса рубля и  ожиданием снижения загрузки на внутреннем рынке в 10%.

сокращение спроса сталь укрепление рубля
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