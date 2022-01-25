«Ведомости» сообщили, что закупки «ЭпиВакКороны» приостановлены российским Минздравом

Российский Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

С начала 2022 года ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» не было распределено по регионам России. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные сотрудника одного из отечественных научных институтов.

Однако во всех субъектах страны был сформирован «значительный запас» всех вакцин против COVID-19. Его хватит даже при увеличении темпов иммунизации населения.

Вакцинация от коронавируса российскими препаратами действительно эффективна против штамма «Омикрон». Кроме того, следует носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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