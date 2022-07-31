“Ведомости”: компания OBI продала бизнес в России за 1 евро

Немецкая компания OBI, владеющая сетью строительных магазинов, продала бизнес в России за символическую сумму в 1 евро, сообщают “Ведомости” со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

По информации издания, часть долей российской сети перешла группе инвестиционно-строительных компаний MAX. Контрольный пакет получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, который давно дружит с семьей Хауб, владеющей немецкой OBI GmH.

По версии источников, предприниматель мог предложить свои услуги в тот момент, когда OBI GmH уже была готова списать российский бизнес. Знакомые Лиокумовича отзываются о нем как о “профессиональном переговорщике”. OBI станет самым маленьким из его бизнесов, остальные работают за рубежом.

Один из инсайдеров отметил, что для возвращения компании к нормальной операционной деятельности в России потребуются инвестиции в размере около 4 млрд рублей. Также часть региональных магазинов сети может быть закрыта для сокращения расходов на логистику.

В российское подразделение OBI уже начали привлекать новых топ-менеджеров. Гендиректором назначили бывшего управляющего директора “Перекресток Впрок” Леонида Довладбегяна.

Напомним, что компания OBI объявила о приостановке деятельности в России в марте, после начала военной спецоперации на Украине. В апреле стало известно о передаче российской сети в доверительное управление. Вскоре после этого магазины OBI постепенно начали возобновлять работу в стране.