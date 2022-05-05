“Ведет себя непорядочно”: Ксения Собчак обвинила Полину Киценко в наживе на благотворительном фонде Натальи Водяновой

Ксения Собчак

28 мая в Москве пройдет очередной благотворительный марафон “Бегущие сердца”, придуманный в 2015 году Натальей Водяновой и Полиной Киценко. В этом году сборы должны быть переданы в Фонд Константина Хабенского. Однако Ксения Собчак усомнилась, что все вырученные средства действительно пойдут на благотворительные цели, и в очередной раз раскритиковала Полину Киценко, обвинив ее в корысти.

Нет слов, чтобы описать организатора, которая в обход фонда “Обнаженные сердца” Натальи Водяновой и пользуясь его безупречной репутацией, делает в этом году забег, используя брендинг, который, конечно же, Полина Киценко зарегистрировала на себя молниеносно еще в самом начале их совместного пути, во всех вариациях, мы проверяли.

Полина не первый раз ведет себя непорядочно. И каким образом был согласован забег и у кого опять что было безвозвратно одолжено в этом году — непонятно. Интересно, какие крохи получит фонд, ведь единственный, кто в плюсе от любых мероприятий, — это всегда только сама Полина,

— написала Собчак в личном телеграм-канале.

Полина Киценко и Наталья Водянова во время марафона “Бегущие сердца”

Публичный конфликт между двумя светскими героинями разгорелся еще в конце прошлого года во время гала-вечера фонда Натальи Водяновой.

Тогда Собчак намекнула на то, что Киценко стремилась быть поближе к Водяновой, чтобы использовать ее имя в своих интересах, а также обвинила Киценко в ряде финансовых махинаций.

Киценко же заявила, что за время существования марафона смогла собрать 220 миллионов рублей на благотворительность.