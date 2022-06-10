Вечная память: одну из улиц Петрозаводска могут назвать в честь летчика Канамата Боташева

Руководитель Карельского отделения ДОСААФ Валерий Таборов выступил с инициативой назвать улицу в Петрозаводске именем Героя России генерал-майора Канамата Боташева. Об этом он сообщил в личном аккаунте «Вконтакте».
Офицер погиб в ходе боевого задания в Донбассе. Летчик обеспечил прикрытие огнем наземной группе, попавшей в окружение украинских националистов. Сам офицер покинуть поле боя не смог: его самолет сбил зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
«Хочется отдать дань признания погибшему в ходе СВО на Украине товарищу Канамату Боташеву. Мы были с ним знакомы, последний раз виделись буквально чуть больше месяца назад, в Питере, на встрече представителей ДОСААФ и МЧС России по вопросам авиационного взаимодействия», — заявил Таборов.
За мужество, отвагу и доблестное выполнение воинского долга Канамату Боташеву присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.
Прощание с летчиком состоялось на центральной площади города Карачаевск. Траурную церемонию посетили родные, друзья, сослуживцы и неравнодушные жители республики. Проститься с героем пришли сотни человек.