Вечная память: одну из улиц Петрозаводска могут назвать в честь летчика Канамата Боташева

«Хочется отдать дань признания погибшему в ходе СВО на Украине товарищу Канамату Боташеву. Мы были с ним знакомы, последний раз виделись буквально чуть больше месяца назад, в Питере, на встрече представителей ДОСААФ и МЧС России по вопросам авиационного взаимодействия», — заявил Таборов.