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Вечер на тему «Война дронов: роль БПЛА в СВО» состоится в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Вечер на тему «Война дронов: роль БПЛА в СВО» состоится в штабе КИБЕР ФРОНТА Z
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Дискуссионный вечер на тему «Война дронов: роль БПЛА в СВО» состоится в субботу в петербургском штабе КИБЕР ФРОНТА Z.

Боец Союза Добровольцев Донбасса (СДД) с позывным Яр станет гостем мероприятия — он поможет разобраться гостям в вопросе эффективности беспилотников. Также по видеосвязи выступит экс-подполковник СБУ Василий Прозоров с темой «Военные преступления, спецслужбы и иностранное присутствие», говорится на странице штаба в соцсети «ВКонткате».

Вечер состоится 30 июля с 18:00 до 22:00 на Университетской набережной Васильевского острова в доме №25. Посетить мероприятие может любой желающий — вход в штаб КИБЕР ФРОНТА Z свободный.

бпла кибер фронт z спецоперация
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RusNewsToday24
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