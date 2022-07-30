Вечер на тему «Война дронов: роль БПЛА в СВО» состоится в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Дискуссионный вечер на тему «Война дронов: роль БПЛА в СВО» состоится в субботу в петербургском штабе КИБЕР ФРОНТА Z.
Боец Союза Добровольцев Донбасса (СДД) с позывным Яр станет гостем мероприятия — он поможет разобраться гостям в вопросе эффективности беспилотников. Также по видеосвязи выступит экс-подполковник СБУ Василий Прозоров с темой «Военные преступления, спецслужбы и иностранное присутствие», говорится на странице штаба в соцсети «ВКонткате».
Вечер состоится 30 июля с 18:00 до 22:00 на Университетской набережной Васильевского острова в доме №25. Посетить мероприятие может любой желающий — вход в штаб КИБЕР ФРОНТА Z свободный.