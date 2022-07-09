Новости0

Вдова Юрия Шатунова столкнулась с трудностями при выполнении последней просьбы солиста «Ласкового мая».

Вдова Юрия Шатунова столкнулась с трудностями при выполнении последней просьбы солиста «Ласкового мая».
globallookpress.com/Евгений Матвеев/Russian Look

Певец Юрий Шатунов еще при жизни озвучивал посмертное желание, прося кремацию и развеять часть праха над озером в Германии. Вдова артиста столкнулась с трудностям при выполнении этого отмечает портал «Woman.ru».

После смерти Шатунова Кремировали: часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть нужно развеять в Германии, где певец часто рыбачил.

Оказалось, что это озеро находится в заповедной зоне, куда не так просто попасть — нужно оформлять соответствующие документы. Путь до озера тоже не простой, на машине туда не добраться. Пока близкие Шатунова готовятся к поездке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.