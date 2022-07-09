Вдова Юрия Шатунова столкнулась с трудностями при выполнении последней просьбы солиста «Ласкового мая».

Певец Юрий Шатунов еще при жизни озвучивал посмертное желание, прося кремацию и развеять часть праха над озером в Германии. Вдова артиста столкнулась с трудностям при выполнении этого отмечает портал «Woman.ru».
После смерти Шатунова Кремировали: часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть нужно развеять в Германии, где певец часто рыбачил.
Оказалось, что это озеро находится в заповедной зоне, куда не так просто попасть — нужно оформлять соответствующие документы. Путь до озера тоже не простой, на машине туда не добраться. Пока близкие Шатунова готовятся к поездке.